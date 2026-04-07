大阪府八尾市の街角で、誰もが一度は手にしたことがある「あの文房具」にそっくりなビルが発見され、SNSで大きな話題を呼んでいる。 【写真】ホッチキスそっくりな建物にビックリ！ 画像に収められているのは、カクカクとした独特のフォルムを持つ建物。敷地奥から手前に向け大きく口を開いたその外観は、まさに事務用品の定番「ホッチキス」そのもの。 写真を投稿した、パスカさん（@freak575）に詳しく話を聞いた。 ―&