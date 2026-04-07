デスクワークや車の運転などで座る時間が長い人は多いのではないでしょうか。座り過ぎると筋力が低下し、太りやすくなるだけでなく、さまざまな病気の発症リスクを上げるといわれています。日常生活での座り過ぎが招く危険な病気について、半蔵門 渡海消化器・内視鏡クリニック（東京都千代田区）院長で消化器内科医の渡海義隆さんに聞きました。【要注意】えっ…ヤバっ！これが「座りっぱなし」が招く“恐ろしい病気”です！
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