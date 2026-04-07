そろそろ大会後の日本代表監督についての考え方を明らかにしていい時期だ日本代表はヨーロッパ遠征を連勝で終えた。アウェイで勝利を重ねたことは喜ばしい限りだが、それでもこれは親善試合に過ぎない。本大会ではまた別の戦いになることは間違いないだろう。残されたのは本大会のメンバー発表、そして本番を迎えるのみとなった。チームは完成の域に達しつつある。だが、表舞台の喧騒の裏で、本来並行して考えなければならない