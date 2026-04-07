VfBシュツットガルトと1.FSVマインツ05の一戦に、3万1736人が来場した3月21日、女子ブンデスリーガ2部で、歴史的な一戦が実現した。VfBシュツットガルトと1.FSVマインツ05の一戦に、実に3万1736人が来場。女子2部リーグとしては史上最多の観客動員を記録した。赤と白の旗が揺れ、「VfB！」の大合唱がスタジアムを包み込む。その光景は、従来の女子サッカーのイメージを大きく塗り替えるものだった。「ファミリーとして、大きな