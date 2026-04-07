イランが米軍のF15E戦闘機を撃墜する際に使った携帯用対空ミサイルがイランの新たな低コスト武器として注目されている。安価な上に移動が容易で1機当たり1億ドル（約160億円）を超える米軍の先端戦闘機を撃墜させたためだ。トランプ米大統領は5日、米アクシオスとのインタビューで「イラン軍が携帯型ミサイルを使って米空軍の戦闘機F15Eという大魚を釣った。彼ら（イラン軍）は運が良かった」と話した。トランプ大統領が言及したミ