酒田市の住宅街で6日、物置小屋の棚などが焼ける火事がありました。付近ではこのほか4件、いずれも火の気のない場所で火事が発生していて、警察が連続放火も視野に捜査を進めています。6日午後9時過ぎ、酒田市東泉町2丁目の無職渡部次郎さん（89）の所有する物置小屋で炎が上がっているのをパトロール中の警察官が発見しました。警察官は自力消火を行うとともに酒田警察署を通じ119番通報しました。火は、通報からおよそ30分