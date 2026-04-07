ドナルド・トランプ米国大統領が5日（現地時間）、イランとの交渉締め切り期限を再び延長した。合意の可能性を示唆して交渉優先の基調をのぞかせつつも、ホルムズ海峡を開放しなければイラン全域のエネルギー・インフラを破壊すると脅迫するなど、強硬姿勢と融和姿勢を交互に打ち出すメッセージを一日中続けた。状況が思うように進まないため、トランプ大統領が焦りをにじませているのではないかとの観測が出ている。トランプ大統