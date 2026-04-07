大リーグ機構は6日（日本時間7日）、両リーグの週間MVPを発表。ナ・リーグはドジャースのアンディ・パヘス外野手（25）、ア・リーグはアストロズのヨルダン・アルバレス外野手（28）を選出した。パヘスは3月30日〜4月5日（同31日〜6日）の6試合で24打数14安打の打率.583、2本塁打、7打点をマーク。3月30日のガーディアンズ戦から5試合連続マルチ安打、2日（同3日）の同戦から3試合連続3安打を記録して2度目の受賞を果たした。