アメリカのトランプ大統領は6日、イランに対し「一晩で国全体を破壊することができる」などと警告し合意に応じるよう迫りました。中継です。トランプ大統領はイランに対し一段と脅しを強め、交渉期限までに合意するよう譲歩を迫りました。トランプ大統領「一晩でイラン全土を破壊できる、その『一晩』は明日の夜かもしれない。明日の8時（日本時間明日午前9時）まで待ってやる。それ以降はイランに橋も発電所もない、石器時代だ」