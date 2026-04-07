急行「花たび そうや」5月運転JR北海道は、2026年5月9日（土）から5月31日（日）までの土曜・日曜の計8日間、宗谷本線で急行「花たび そうや」を運転します。【画像】長すぎる！これがロングラン急行「花たび そうや」の運行時刻＆停車駅です宗谷本線は、旭川と稚内を結ぶ日本最北の鉄道路線。路線距離は約260kmにおよび、「花たび そうや」は6時間以上かけて走破します。列車は全車指定席で、乗車券のほか急行券と座席指定