ホテルメトロポリタン 丸の内は、最大4人で宿泊可能なトレインビューの「プレミアムコーナーキング」を4月1日に新設した。客室は東京駅側に面する角部屋で、2面の窓と40平方メートルの広さを有する。キングベッド1台とソファベッド、収納式のトランドルベッドを備え、キングベッドでの添い寝は子ども1名までできる。窓からは東京駅の赤レンガ駅舎や駅前広場、丸の内エリア、在来線や東海道新幹線の車両などを見渡せる。バスルーム