上田へのファウルを取らなかったジャッジに指揮官が激怒した(C)Getty Imagesフェイエノールトの上田綺世は現地時間4月5日、エールディビジ第29節フォレンダム戦に先発フル出場を果たした。敵地でのゲームで上田は、相手ディフェンスと競り合いながら果敢にシュートを放つ場面もあったが、ネットを揺らすことは出来ずに90分を戦い終えている。試合は0-0のスコアレスドロー決着となった。【動画】鈴木淳之介の攻撃参加が見事すぎる