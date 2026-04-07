名古屋市中村区の交差点で6日夜、警察のバイクから逃走していた自転車が、市バスに衝突する事故がありました。警察によりますと、6日午後5時半過ぎ、「少年が自転車でウィリー走行で騒いでいる」と通報を受けた中川署の警察官が、付近の中村区平池町の公園で自転車に乗った少年らに職務質問しようとしたところ逃走したため、バイク2台で追跡しました。およそ700m離れた中村区名駅南4丁目の交差点で、逃走する自転車1台