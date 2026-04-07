一九三三年。ナチスが台頭し、ユダヤ人の排斥が始まり、バウハウスが閉鎖に追い込まれていったその年、竹久夢二はベルリンにいた。「夢二式美人」で時代を席巻した竹久夢二が、47歳でアメリカ・ヨーロッパ・台湾へと三年間の放浪に出たことを知る人は少ない。大正ロマンの頂点を極めた画家はなぜ、仕事も人間関係もすべてを捨てて異国へ向かったのか。夢二は異国の地で何を求め、何を見たのか。日記・書簡・同時代の証言を読み解い