米・ロサンゼルスに生活拠点を置く俳優・桃井かおりが5日、自身のインスタグラムを更新。「本日お粥〜」と書き出し、バラエティ豊かな薬味やおかずが並ぶ、手作り粥の食卓を披露した。【写真】「本格的ですね」「可愛い盛付け」トッピング豊かな手作り粥の食卓ショット投稿では「日本粥で始まり、途中から蒸し鶏とパクチーで中華風！」と、トッピングにより“味変”しながら食事を楽しんだことを紹介。いろんな味付けで粥を