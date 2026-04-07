次世代EVの開発中止で巨額損失の計上を発表したホンダ（写真：共同通信社）2040年の「脱エンジン」を掲げ、次世代EV「Honda 0」シリーズやソニーとの合弁事業を推進してきたホンダ。だが2026年3月、北米での需要減退を理由にこれらの主要プロジェクトすべての中止を決定した。損失額は最大2兆5000億円に達し、経営に深刻な打撃を与える。問われているのは、単なる市場対応の遅れだけではない。かつての「Honda e」で示したような