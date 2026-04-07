3月に開催された高市総理とトランプ大統領による日米首脳会談。主要メディアの多くは「大失点を避け、一定の成果を挙げた」と報じており、安堵に近い肯定的評価が主流となっている。しかし、あたかも権力側に同調したかのようなその視点は、果たして妥当なのだろうか。神保太郎が、今回の首脳会談で露呈したメディア報道の限界と弱点に切り込む。前編記事『歪められるイラン・ベネズエラの戦争報道…米国依存のニュースソースが日