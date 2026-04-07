【『黒猫のウィズ』×「RED° TOKYO TOWER」】 開催期間：4月3日～4月19日 会場：RED° TOKYO TOWER（東京都港区芝公園4丁目2-8 東京タワー内） 料金：2,700円（税込）※入場特典（ブロマイド2種セット） 3月に13周年を迎えたモバイル用クイズRPG「クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ（以下「黒ウィズ」）」が、東京タワー直下のデジタルアミュӦ