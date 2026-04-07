本には人を更生させる力があるのか。筆者に届いた一通の手紙を契機に、語られることの少ない「少年院と図書」の世界へ足を踏み入れた。森合正範（もりあい・まさのり）／'72年、神奈川県横浜市生まれ。'23年に著した『怪物に出会った日 井上尚弥と闘うということ』で第34回ミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞【前編を読む】一度道を踏み外した彼らは、5000冊の蔵書の中からどんな本を選ぶのか…ルポ・少年院の図書室読書感想