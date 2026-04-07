■「当たり前」の中に潜む無意識の序列化4月は、子供も大人も新しい集団に所属し、足並みを揃えることが求められる季節です。日本の学校教育において「規律」の象徴とされる光景ですが、そこには誰も疑わない「おかしな常識」が潜んでいます。そこで、プレジデントオンラインの膨大なアーカイブの中から、教育現場の常識を問い直し、大きな反響を呼んだ3本を紹介します。1本目は、学校で必ず行われる「背の順」の整列に異を唱える