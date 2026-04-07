リンクをコピーする

金融数学入門（冨島佑允、講談社）２０３０来たるべき世界（エマニュエル・トッド、朝日新聞出版）新書世界現代史（川北省吾、講談社）おどろきの刑事司法（村木厚子、講談社）一寸先は闇（五木寛之、幻冬舎）はじめての地経学（国際文化会館地経学研、朝日新聞出版）「世界を動かす宗教」講義（池内恵、ＰＨＰ研究所）読書思考トレーニング（中崎倫子、筑摩書房）イラン現代史（黒田賢治、中央公論新社）マネジメント術で読むプ