東京シティ競馬（TCK）は、2026年度のイメージキャラクターに俳優の横浜流星を起用することを決定した。今年は日本初のナイター競馬「トゥインクルレース」40周年の節目となり、コミュニケーションテーマには「日本を輝かせるトゥインクルレースSTAR☆T!」を掲げる。横浜が出演する新コンセプトムービー「トゥインクルSTAR☆T」篇は、4月7日4時より公開される。【画像】新コンセプトムービー「トゥインクルSTAR☆T」篇CMソング