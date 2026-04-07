戦前の日本の軍隊というと、上官の命令が絶対で、立場の下の者が上官、ましてや上層部に対して意見を言うなどありえなかったというイメージがある。ところが、昭和13（1938）年、こともあろうに入隊早々、ストライキを起こした一団がいた。甲種飛行予科練習生（甲飛）三期生である。なかでも、「首謀者」の一人と目されたのが、大西貞明（故人）だ。「父が京都府議会議長や商工会議所の副会頭をしていて、身内から誰も戦死者が出な