経済政策は本来「妥協可能な領域」にあるにもかかわらず、現実には戦争やイデオロギー対立のような熱量で議論されている。過去の金融緩和や財政出動の是非における政策議論がそうだった。その背景には、十分な根拠に基づかない断定的な主張が拡散しやすい構造がある。前編『なぜ経済政策はここまで「不毛な対立」に陥るのか――インフレ論争の正体』では、「物価対策」と「物価“高”対策」の混同に見られるように、本来分けて考え