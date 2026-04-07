『冬眠できないクマ』などで人気の漫画家・ジョンソンともゆき氏が描く悩めるヤギさんの“中間管理職”物語！毎週月曜or火曜更新(予定)！⇒第１話から読む「とある会社」で課長を務めるヤギさん。頑張ってくれている皆の仕事の成果を分け隔てなく褒めたいヤギさんだが…。「全員のモチベを上げたいヤギさん」ヤギさんの苦悩は、来週も続く！⇒前回を読む『「記憶力良いのでメモ取りません！」そう言っていた若手がやっぱり忘れた…