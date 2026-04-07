ガールズグループRed Velvetのジョイが、華奢なスタイルを披露した。ジョイは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】片手で掴めそうな腰回り…ジョイ、“レースインナー”チラ見え公開された写真の中のジョイは、ショート丈のTシャツにタイトなデニムを合わせたシンプルなスタイリングを披露。ローライズのデニムからは、ホワイトレースのインナーがチラリと覗き、彼女の細い腰回りやくびれたウエス