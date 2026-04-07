関東を中心に展開する、人気中華チェーン店「熱烈中華食堂 日高屋」。過去最高益を更新するなど、快進撃を続ける日高屋だが、これまで歩んできた道のりは決して平坦なものではなかった。創業者で、現在も会長をつとめる神田正氏が、日高屋の誕生秘話と、そのユニークな経営戦略を語る。※本記事は、神田正 著、中村芳平 構成『日高屋 10人中6人に美味しいといわれたい』（日本実業出版社）の一部を抜粋、再編集したものです。「常