新年度が始まって環境の変化に戸惑う人も多いこの季節。疲れた心を休めるためにも、読書でリフレッシュしてみるのはいかがですか？おすすめの新刊4冊を紹介します。『明日、あたらしい歌をうたう』角田光代／水鈴社／1870円今も忌野清志郎ファンなら本書を抱きしめてしまうはず。豆田新という少年の思春期に清志郎スピリッツが溶けた成長小説だ｡シングルマザーの母くすかに、写真の清志郎が父だと信じこまされた新少年は、陽菜