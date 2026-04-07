「ついこの前、『鰻の成瀬』創業者の山本昌弘さんに会いに、東京・芝浦にある本社を訪ねたことがありました。けっして豪奢ではありませんが、今風のキレイでオシャレなオフィスでしたよ。ただ、気になったのが、その時は社員が数名ほどしか見当たらなかったこと。一時は400店舗近く店舗数を拡大した新進気鋭のチェーンとは思えない物寂しい雰囲気で、『ずいぶん人件費を削っているんだな』と率直に感じました。今思えば、すでにそ