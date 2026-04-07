テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが６日までに自身のＳＮＳを更新。最新の衣装ショットを公開した。インスタグラムに「スーパーＪチャンネルの衣装です！雨が降ったり止んだり・・・不安定な天気の週末でしたね」と書き出し、鮮やかな青色のニットや涼しげな白色のブラウスを着用したコーデを披露。続けて「私は衣替えを進めることができたので花丸を自分にあげます笑早く夏服が着られる季節になるのが楽しみです」と記