ともに保守派の政治家であり、首相として選挙で自民党を"一強"へ導いた「安倍晋三氏と高市早苗氏」――。だが、高市政権を理解するうえでは"安倍後継"という捉え方だけでは本質を見誤りかねない。両者の違いについて、安倍内閣の内閣官房参与を務めた経済学者・元大蔵官僚の本田悦朗氏が語る。【写真】秘蔵写真で振り返る安倍晋三氏の足跡昭恵さんとの結婚式は新高輪プリンスホテルで＊＊＊政策を考える際、安倍さんは