今日7日は、全国的に朝より夜が冷えそうです。次第に北または西よりの風が強まり、夜は気温が急降下。東京都心や大阪、福岡などでも夜は風を通しにくい上着があると良さそうです。服装選びにご注意ください。今日7日は朝より夜が寒い今日7日の朝の気温はこの時期としては高くなっている所がほとんどです。東京都心の午前6時の気温は17.6℃と5月下旬並みとなっています。ただ、曇りや雨で日差しが少なく、日中の最高気温は昨日より