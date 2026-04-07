俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが、香港で開催されたイベントに参加した様子を公開した。Ｃｏｃｏｍｉは５日までに自身のインスタグラムを更新。「Ａｓｉａｎｃｒｏｓｓ‐ｂｏｒｄｅｒＩＰｐｏｐｃｕｌｔｕｒｅｅｘｔｒａｖａｇａｎｚａＣＯＮ‐ＣＯＮＨＯＮＧＫＯＮＧ２０２６香港滞在、最高でした」と記し、「ハイキュー！！」や「呪術廻戦」などの日本の