センバツ優勝で10回目の日本一に輝いた大阪桐蔭。「一強時代」とも言われながら甲子園から遠ざかっていた同校の西谷浩一監督（56）は、いかにして再び頂点へと導いたのか。ノンフィクションライターの柳川悠二氏が迫る。（文中敬称略）【写真】柔軟性の大切さや大きく振りかぶるフォームを教わった2年生左腕・川本晴大「はったり半分で『10回目の日本一』と口にしてきた」川本晴大という192センチの2年生左腕が、甲子園球場の