広域系三次団体組長だったオットが獄死。著書『極姐2.0』を持つ、本名・出身地もろもろ非公開の元極道の妻がリアルな暴力団の世界を語る。【画像を見る】警察が駆けつけた東声会代替わり“緊迫の盃会場”、小澤達夫新会長の姿も＊＊＊東京・六本木の名門組織である「東声会」の会長に六代目山口組の中核組織・弘道会の小澤達夫若頭補佐が就任して話題になりましたね。もともと東声会初代の町井久之会長は三代目山口組