今スキーシーズンも国内外から多くの観光客が詰めかけた北海道・ニセコ。日本随一のリゾートには世界的高級ブランド「ルイ・ヴィトン」が期間限定店舗を出店するなど、メガ資本も勝機を見出している。『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』(講談社+α新書)より、その一部を公開しよう。世界的なスキーリゾートへ「カネ余り」時代の象徴の一つがリゾート不動産の活況であり、その頂点に君臨