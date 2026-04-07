国民の大半が熱望する「愛子天皇」を実現するカギは、誰も知らないとある若者が握っている。将来の「天皇家の婿」とは何者か？60年ぶりの天覧試合でも愛子さまフィーバー公務に出るたび多くの観衆が集まり、国民からの人気がますます高まっている愛子さま。3月8日に行われたWBC日本対オーストラリア戦では、髪をバッサリ切ったボブカット姿を披露し、貴賓室のバルコニー席から手を振るたび、東京ドームは大きな歓声に包まれた。昨