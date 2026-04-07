トランプの詭弁に憤る長い記者生活の中で、これまで数え切れないほどの会見に出たが、スピーカーが発言している途中で、憤（いきどお）りを抑えきれなくなったことは、あまり記憶にない。だが今回は、珍しくそんな気にさせられた。アメリカ東部時間の4月1日午後9時（日本時間4月2日午前10時）から、ドナルド・トランプ米大統領の国民向けスピーチが行われた。私はCNNの生中継で見ていたが、途中からわなわなと肩が震えてきた。いっ