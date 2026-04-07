ランクル250ガソリン車を一部改良トヨタは2026年4月3日、『ランドクルーザー250』シリーズのガソリンエンジン車を一部改良して発売した。また、ディーゼルエンジン車は2026年12月以降の発売を予定している。【画像】より魅力を増したトヨタ・ランドクルーザー250と英国に導入された48Vハイブリッドモデル全17枚今回の改良では、ガソリン車・7人乗りの『VX』グレードに安全機能や盗難防止装置を標準設定したほか、オプション設定