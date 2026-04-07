俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）が、7日にスタートする。物語を彩る豪華キャスト11人を一挙に紹介する。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！永作博美が演じる待山みなとは、14年前に夫を不慮の事故で亡くして以来、一人息子のためにまっすぐに生きてきた50歳。現在はスーパーの正社員として、持ち前の明るさで元気に働いている。この春、息子が社会人になり家