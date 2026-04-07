木製パズルゲーム「箱入り娘の大家族」で知られる「さわたく工房」（岐阜県高山市）が、外国人観光客からのリクエストで文字入りのまな板を作り、ネット上で大きな注目を集めています。担当した同工房の吉澤明希恵さんに話を聞きました。【写真】外国人観光客がリクエスト→「6文字の日本語」が刻印されたまな板その日、同工房は岐阜県高山市の朝市「飛騨高山宮川朝市」に出店。催事のために用意した小型レーザー彫刻機の導