6日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】高橋彩華が優勝副賞の“モンスターバイク”をゲット！1位のジーノ・ティティクル（タイ）、2位のネリー・コルダ（米国）、3位のキム・ヒョージュ（韓国）ら上位陣に変動はなし。日本勢最上位で6位の山下美夢有も、その位置をキープした。西郷真央は12位から14位に後退。畑岡奈紗が1ランクアップし15位になった。以下、竹田麗央が18位、岩井明愛が19位、岩井千怜が20位、古江彩佳