＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 事前情報◇6日◇石坂ゴルフ倶楽部(埼玉県)◇6580ヤード・パー72＞今週10日に開幕する大会の出場権をかけた主催者推薦選考会（マンデートーナメント）が、6日、石坂ゴルフ倶楽部で行われ、8名が本戦に進出した。【写真】ルーキー松原柊亜のドレス姿が大人びていてやばい！プロ、アマ合わせ95人が出場した選考会では、5アンダーをマークした小林夢果がトップ通過。QTランク51位で今季を