【ニューヨーク共同】週明け6日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比11銭円安ドル高の1ドル＝159円63〜73銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1536〜46ドル、184円28〜38銭。米国とイランの停戦協議の行方を見極めようと様子見ムードが強く、値動きは限られた。