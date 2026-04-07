およそ半世紀ぶりの有人での月の周回飛行に挑んでいる「アルテミス計画」の宇宙船が、日本時間7日未明、人類が到達した最も遠い地点の記録を更新しました。アポロ計画以来、およそ半世紀ぶりに有人での月の周回飛行に挑んでいる宇宙船「オリオン」は、日本時間7日の午前3時ごろ、1970年にアポロ13号が打ち立てた、人類が到達した地球から最も遠い地点の記録を更新しました。NASA＝アメリカ航空宇宙局によりますと、アポロ13号の記