元モーニング娘。でフリーアナウンサーの紺野あさ美が、5日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』＃10にゲスト出演。オープニングトークでは、プロ野球選手の夫（北海道日本ハムファイターズ・杉浦稔大投手）との馴れ初めについて赤裸々に告白した。【写真】紺野あさ美のまさかの告白に大喜びの峯岸みなみ現在は4児の母である紺野は、出会いのきっかけを「いわゆるお食事会で…」と告白。同じ北海道出身だったことに加