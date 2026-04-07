【モデルプレス＝2026/04/07】永作博美が主演を務めるTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（毎週火曜よる10時〜）が、7日にスタートする。【写真】松山ケンイチ、鋭い眼光の“さかな組長”姿◆永作博美主演「時すでにおスシ！？」子育てを終え、久しぶりに訪れた “自分の時間”。戸惑いながらも「自分のため」に第二の人生を歩み始めた待山みなと（永作）が飛び込んだのは、おスシを学ぶ“鮨アカデミー”？個性的な仲間たちとの出