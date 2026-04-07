フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2026年4月3日、自身のインスタグラムを更新。オフショル黒ニットコーデを披露した。「先日のオフ」紀平選手は、「先日のオフ」といい、食事を楽しむ様子を投稿した。「今週新しいプログラムの振り付けが始まりました」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、オフショルダーデザインの黒いニットを着用