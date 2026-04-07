ほかの学問とは一線を画す民俗学の特性 民俗学は「マッチョ」な学問ではない 民俗学は、「野の学問」「民間学」「グラスルーツ（草の根）の学問」などと呼ばれます。また、民俗学は「みんなの学問」でもあります。 実際に、民俗学の学会（研究者の集まり）である日本民俗学会の会員には、大学や博物館など公的研究機関に所属する研究者以外に、会社員、経営者、公務員、主婦、教師、医療従事者、福祉関係者、宗教者、農民