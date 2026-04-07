クラブの上げ方下ろし方でショットが全然違うものになる理由 切り返しでは左右の上半身が別の動きを行う左右の上半身がそれぞれ別の動きをする切り返しを行うためには、どうすればいいのでしょうか？そのひとつの答えとして有効なのが、バックスイングとダウンスイングの軌道を変えるという方法です。具体的にはバックスイングはスティープ(鋭角)に上げて、ダウンスイングはフラットに下ろすのですつまり行きと帰りで同じ